No quiero ir amarrado a ningún partido político: Tulio Gómez sobre su candidatura a Alcaldía de Cali

En una nueva sección de Patos al agua de Mañanas Blu, cuando Colombia está aire, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali y ahora candidato Alcaldía de esa ciudad, habló sobre su decisión de lanzarse al “complicado” mundo de la política, como él mismo lo calificó, y de lo que será su campaña de aquí en adelante hasta las elecciones.

"No quiero ir por ningún partido político, no quiero ir amarrado a compromisos burocráticos (…) Si yo veo que mi candidatura va a causar alguna división, yo me adhiero a la persona que considere es la ideal”, puntualizó sobre posibles apoyos.

También se refirió a las supuestas inhabilidades que tendría para poder lanzarse como candidato, relacionadas a un contrato del estadio Pascual Guerrero de Cali: “Yo no tengo ningún contrato que me inhabilite”, subrayó en diálogo con Blu Radio.

“Sí, yo consulté, es por un contrato de un local del Pascual, pero ese contrato no se perfeccionó porque el local que nos iban a entregar no cumplía con las expectativas y, además, es un contrato uniforme; yo no recibo dinero del Estado, el Estado recibe dinero de parte mía”, explicó Gómez.

Según dijo, cuando inscriba su nombre oficialmente, será el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) el que le diga si puede o no ser candidato a la Alcaldía, pero, de no ser considerado, no tendrá ningún “problema” y lo aceptará.

“Mi deseo no es ser desesperadamente alcalde de la ciudad, sino servirle. Si no puedo servirles como alcalde, de otra manera lo haré; acabar con la división que nos está matando”, añadió.

Escuche la entrevista completa con Tulio Gómez en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: