Indígenas se defienden, dicen que fueron atacados y piden a Duque no mentirle al país

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se da cuenta que ya son diez las personas heridas a bala, en medio de una confrontación con los habitantes del sur de la ciudad, que pretendían cerrarles el paso.

"Fuimos sorprendidos por una turba de gente escoltada por la Policía, en donde fuimos atacados con arma de fuego. Tenemos diez heridos. Uno de ellos gravemente", dijo Geovanny Yule, dinamizador político del CRIC.

Las comunidades indígenas resaltaron que no fueron ellos quienes atacaron primero e hicieron un fuerte llamado al presidente de la República , Iván Duque Márquez.

"No sea cínico y no le mienta al país. No somos quienes estamos poniendo el desorden, son aquellas gentes y su estrategia militar que ha mandado a neutralizar un ejercicio democrático de la protesta social en Colombia", agregó Yule.

Desde el CRIC, se manifestó la voluntad de sostener conversaciones con el Gobierno Nacional y se exigió la presencia inmediata del primer mandatario de los colombianos, para avanzar en las peticiones que se tienen, en el marco del paro nacional.

Vea el llamado que hizo Yule al presidente:

