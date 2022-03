"Nos exigía preservativos para los 'talleres espirituales'": víctima de pastor abusador en Cali

BLU Radio conoció el testimonio de una de las víctimas de Carlos Eduardo Cuero, el pastor cristiano señalado por las autoridades como abusador sexual, quien se aprovechaba de su "poder espiritual" para acceder a las fieles en su iglesia, 'La Puerta Estrecha', ubicada en Cali.

La mujer relató cómo empezó todo y afirmó que llegó a ese lugar con el propósito de mejorar y tener paz en su vida. Indicó que este hombre le brindo confianza para establecer primero una amistad.

Publicidad

“Lo que él hablaba era de crecimiento personal, de que Dios siempre estaba contigo, que si colocabas de tu parte ibas a mejorar, entonces me pareció algo muy coherente con lo que yo estaba buscando en ese momento”, dijo la víctima.

Pasaron los días y la mujer afirmó que sentía que tenía como un padre en el que podría confiar, pues el pastor siempre estaba cuando ella lo necesitaba. Sin embargo, para tener esta "salvación espiritual" que él le estaba ofreciendo, debía tener relaciones sexuales con él.

“Me decía que si él me formaba de esa manera en la parte sexual, pues iba hacer mucho mejor, porque podría ver resultado muy rápido”, confirmó la mujer.

Fueron más de 6 años que la mujer tuvo que vivir este abuso, pero luego decidió denunciar y sacar a la luz pública esta situación, después de darse cuenta de que no solo era ella la que estaba siendo abusada.

Publicidad

“En ese proceso de formación lo que él nos decía era que debíamos de cargar siempre con unos condones para estar preparadas, porque en el momento que el nos llamaba 'venga aquí a mi oficina', teníamos que tener esos condones”, expresó la víctima.

Finalmente, la mujer le contó a BLU Radio que no solo son 9 mujeres las que fueron abusadas, si no que hay muchas más, pero por temor no quieren sacar sus denuncias a luz pública.

Publicidad

Escuche el podcast 'Sin Tabú':