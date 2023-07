¿Qué está pasando en Buenaventura? Este es el panorama de la difícil situación en el puerto

Arlington Agudelo, secretario de Gobierno de Buenaventura , explicó al detalle en Mañanas Blu qué es lo que está sucediendo con la difícil situación de orden público que atraviesa actualmente el Distrito, en especial por unos videos en los que se ve a hombres armados caminando por las calles del municipio.

Según expuso el funcionario, hablar de un avance en temas de paz, "no corresponde a la realidad de hoy en Buenaventura", pese a que, a finales de 2021, los grupos armados ilegales conocidos como 'Los Shottas' y 'Los Espartanos' decidieron "explorar un sometimiento a la justicia con el Gobierno" e hicieron "un connato de acuerdo (con) el que se evidenció, por ocho meses, una reducción de casi el 72 % del homicidio, así como la extorsión que fue cayendo gradualmente".

Para el secretario de Gobierno, aunque desde 2020 en el Distrito han levantado "la voz buscando una intervención más efectiva por parte del Gobierno nacional, hizo falta que (se) mostraran armas de alto calibre para que miraran a Buenaventura".

Sin embargo, Agudelo no ve como una opción la militarización, pues señala que esta "no es una gran opción en las grandes sociedades", entre otras cosas, porque considera que "el Estado está instituido para garantizar derechos fundamentales de la persona, y para eso no ha sido una respuesta la militarización".

Cómo comienza la alteración del orden público en Buenaventura

El secretario explicó que el origen de la difícil situación de orden público que atraviesa Buenaventura comienza, aproximadamente, el 8 de abril cuando "empieza a fracturarse la situación de violencia, porque los grupos empiezan a tener conflicto" interno.

"En el mes que terminó un atentado sale herido 'Gordo Lindo' uno de los facilitadores de Los Espartanos y con 'Super' -también facilitador- desaparecido se agudizó el conflicto interno y nosotros estamos con disparos al aire, disparos de grueso calibre, se ven fusiles que antes no se veían", relató Agudelo.

Sumado a eso, expuso que "un grupo autodenominado 'Los Jalisco' pretende salir a defender a la comunidad, pero generan más intimidación, miedo y armas ilegales" y cuestiona, una vez más, el accionar del Estado el cual, dice, "no puede ser suplantado" por esta clase de grupos ilegales.

"Estos grupos, que ninguno nace en Buenaventura, (están) disputándose, no solo el control territorial, sino el facilitar el tráfico de sus mercancías. 'Shottas' y 'Espartanos' no combaten contra el Estado. Yo hoy no me atrevería a decir que hay una base entre 'Shottas' y 'Espartanos', que las acciones se reflejen en una tranquilidad para la comunidad, dista muchísimo de la realidad", concluyó el secretario de Gobierno del Distrito.