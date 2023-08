Que responda, el silencio es inadmisible: Andrés Santamaría a personero de Cali por caso de maltrato

El personero de Cali , Harold Andrés Cortés Laverde, fue denunciado por su esposa por maltrato . La mujer llamó a la Policía días pasados tras ser agredida por un aparente caso de celos. También se conoció que esta no sería la única denuncia que tiene en su contra el personero.

Por este hecho, habitantes en Cali piden al personero que dé ejemplo y responda por estas agresiones, pese a que su esposa, luego del hecho, decidió no denunciarlo penalmente.

Andrés Santamaría, expersonero de Cali, habló en Mañanas blu cuando Colombia está al aire sobre este caso en particular.

"Le solicito al personero de Cali que nos dé una respuesta. El silencio es inadmisible, eso no puede ser una respuesta", enfatizó Santamaría, quien dijo que ha recibido intimidaciones vía redes sociales de parte de Harold Cortes por referirse al caso.

Publicidad

"Me siento con la capacidad de pedirle al servidor público que dé respuesta. En redes sociales se refirió a mí en diminutivo, tuve respuestas de odio que no tienen ninguna relación y dentro de sus contestaciones insinuó temas sobre mi orientación sexual. Quiere constreñir y amenazar para que los ciudadanos del común no pregunten", relató.

¿Posibles sanciones?

Publicidad

"Aquí hay una sanción moral y ética ciudadana. Un funcionario que tiene un cuestionamiento de estos, que ya existen unos antecedentes, lo lógico es que debe renunciar. La Procuraduría podría actuar en este caso, igual que el Concejo de Cali, el cual puede pedir su salida. Además, su respuesta debe ser la renuncia”, aseveró Andrés Santamaría en Mañanas blu cuando Colombia está al aire.

Escuche la entrevista completa: