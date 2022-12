Realizan plantón para pedir justicia por el crimen de fisioterapeuta en Cali

Familiares y amigos de la fisioterapeuta Stephanie Andrea Ramírez Narváez, pedirán justicia por el asesinato de esta mujer de 26 años, ocurrido el pasado 4 de junio cuando realizaba la atención domiciliaria de un paciente. Lea también: (Autoridades continúan investigación del homicidio de fisioterapeuta en Cali) .

El plantón se realizará desde las 11:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en las afueras de la sede de la Escuela Nacional del Deporte y durante este horario habrá cierre parcial del carril derecho de la Calle 9, sentido sur-norte, la movilidad en el sector estará regulada por agentes de tránsito.

Una amiga de la víctima y vocera de la manifestación, aseguró que piden a la justicia que trasladen a Cali al agresor, quien fue capturado en Aguachica, Cesar y permanece recluido en un centro carcelario de este municipio, además exigen que al asesino se le aplique la Ley Rosa Elvira Cely que incluye la máxima condena.

“Estamos reclamando no sólo por Stephanie, sino por todas las mujeres que han sido asesinada de manera violenta en nuestro país, que se aplique a todos los agresores la ley del feminicidio, la Ley Rosa Elvira Cely, que da la máxima condena que son más de 50 años, para que estas personas no tengan la oportunidad de volver a salir a la calle y volver a cometer estos actos contra todas las mujeres que estamos tranquilas en nuestras casas, nuestros trabajos, en nuestros espacios, que no nos veamos acechadas por este tipo de personas”, dijo.

Durante el plantón se realizarán actividades artísticas y se hará un homenaje en memoria de Stephanie Andrea.

