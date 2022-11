Se intensifica paro de trabajadores de GIT Masivo, rutas del MIO alteradas

Dos rutas suspendidas y varias retrasadas debido a la falta de buses que salen a operar en la ciudad, es el balance que deja el segundo día de paro de cerca de 200 trabajadores de GIT Masivo. Las rutas P57 y P80A están suspendidas temporalmente, por su parte Metrocali recomendó tomar rutas alternas, los usuarios de la P57 pueden tomar las rutas P47C, P12A o P14A y los que abordan la P80A pueden tomar las rutas P21A, P47B y A07B.

Publicidad

Asi mismo Metrocali informó que en el transcurso de este martes las rutas P21A, P21B, P21A, P14A, A13A, A13C, P10D y P10B presentarán atrasos.

Hasta el momento los trabajadores y directivos de GIT Masivo no han logrado llegar a un acuerdo para que se levante el paro, a pesar de las reuniones que han sostenido.

Publicidad

“De parte del gerente, Enrique Wolff no hubo voluntad, simplemente fue amenazante. Insiste que la situación de la empresa no está en condiciones de llegar a ningún arreglo, cuando nosotros no estamos pretendiendo arreglos económicos, simplemente exigimos respeto y que no se nos vulnere nuestros derechos laborales”, dijo Alberto Posada, vocero de Sintragitmasivo.

Publicidad

Por su parte, el gerente de GIT Masivo dijo que “no fue muy clara la agenda de la reunión y lo que están buscando. Aducen de una serie de inconvenientes que son solucionables con dialogo y no con las acciones de vía de hecho que están afectando el servicio del MIO”.