“Sufrí mucho por ese trino”: alcalde de Cali por mensaje sobre bloqueo

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , explicó en BLU Radio un polémico trino del pasado jueves, en el que escribió: “Bloquear es un derecho precioso”.

De acuerdo con Ospina, al trino le faltó una parte, la cual completó después en otro mensaje.

“Es un tuit muy ubicado al tema de quienes ponen cosas en el Twitter, cosas desagradables y desafortunadas a las opiniones. Como uno tiene la posibilidad de bloquear a quienes hacen esas manifestaciones soeces. El Twitter se me fue sin esa parte y se armó la algarabía que todos conocen. No saben cómo he sufrido por ese trino”, dijo.

El alcalde dijo que no es condescendiente con los bloqueos, pero criticó a quienes consideran que estos deben ser levantados a la fuerza.

“Para nada. Lo que pasa es que hay unos sectores de la sociedad que quieren resolver un bloqueo con cuatro o cinco muertos. Yo les digo a esos sectores de la sociedad que no soy ese tipo de alcalde”, puntualizó.

Escuche aquí la entrevista: