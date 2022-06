"Trasfondo del asesinato de José Antonio Montano es político": líder indígena José Antonio Vitonás

El líder indígena caucano José Antonio Vitonás, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las circunstancias de muerte de Jesús Antonio Montano , integrante de la comunidad Misak y quien respaldó la candidatura a la Presidencia de Federico Gutiérrez. El cuerpo de Montaño, de 53 años, fue hallado este lunes en zona rural de Popayán.

“Eso tiene un trasfondo y es político. Había organizaciones que se sentían afectadas por las denuncias y esto acabó en lo que sucedió. Estas mismas organizaciones venían haciendo una tensión para que votaran por su candidato. Un candidato ajeno a sus pretensiones era considerado un enemigo. El taita Montano siempre dejó clara su postura política y ese fue el costo político”, sostuvo Vitonás.

“Esto no es nuevo. Yo he sido amenazado en conversaciones, llamadas, mensajes de Whatsapp. No es a punta de sangre cómo vamos a construir democracia”, añadió Vitonás, quien aseguró que en comunidades indígenas se presiona para votar por Gustavo Petro. Además, negó que se esté asesinando por apoyar al candidato del Pacto histórico.

“Hay muertos que supuestamente los asesinaron por apoyar a Gustavo Petro, pero la realidad es otra. Una cosa es lo que se le vende a la opinión pública, otra cosa que se le hace creer a los medios. Ahora prácticamente usted tendría que salir a votar este domingo con la pistola en la cabeza. Te quitan la tierra y comes callado, quien no se someta a eso tiene que irse o está o paga con su vida”, aseveró Vitonás, quien sostiene un agrio enfrentamiento con el senador indígena Feliciano Valencia.

En un comunicado de 2020, el congresista Valencia cuesitonó a Vitonás por haber “sido requerido por las autoridades del Cabildo Indígena de Toribío, para que cumpla con las medidas que le han sido impuestas por incurrir en hechos de desarmonía en el territorio”.