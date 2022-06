Investigación por asesinato del líder indígena Jesús Antonio Montano, en Cauca, se traslada a Bogotá

Las investigaciones de Policía Judicial que se adelantaron en Popayán por la muerte del líder indígena Misak, Jesús Antonio Montano fueron trasladadas a Bogotá. En la capital un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, con un equipo de peritos y Policía Judicial, se hará cargo de establecer la responsabilidad de este crimen.

Las autoridades indígenas del Cauca habían reportado la desaparición de Montaño desde la semana pasada cuando salió de su casa en la vereda La Rejoya en el norte de Popayán. Este lunes fue encontrado sin vida, en medio de la incertidumbre que le generó las amenazas recibidas por parte de miembros de las disidencias de las Farc que operan en esa región.

Esas amenazas, según el mismo Montaño manifestó, fue por denunciar que ese mismo grupo armado estaba obligando a la comunidad a tomar posiciones políticas en favor del candidato a la presidencia Gustavo Petro.

"Estoy a punto de abandonar mi finca, hace 8 días llegaron en busca mía para tomarle fotos a mi casa (...) Ellos dicen si no votan por Gustavo Petro tienen que irse", dijo en una de sus últimas entrevistas antes de su desaparición.

El asesinato de Montaño, seguidor del excandidato Federico Gutiérrez, generó rechazó en su campaña.

Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misak, y apoyaba desde el Cauca, mi candidatura a la Presidencia.

Estaba amenazado por disidencias Farc por apoyarme. Que dolor tan Grande 🙏🏻. pic.twitter.com/WRpI6Zq0QM — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 13, 2022

El exjefe de la campaña Equipo por Colombia, el exministro Luis Felipe Henao, advirtió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que no solo las disidencias, sino también el 'Clan del Golfo' y el ELN, querían atentar contra la vida del líder social.

“Jesús Antonio tuvo la valentía de pararse en una tarima al lado de Federico Gutiérrez y esa fue su sentencia de muerte. A él gracias, pero a las autoridades les pedimos que no haya impunidad y a los colombianos que no dejen que ese acuerdo de La Picota, donde no hay extradición, JEP para delincuentes y perdón social, llegue al Gobierno”, sostuvo.

