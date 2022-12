Unos 2.000 campesinos cocaleros se concentran en la vía Cali-Popayán

Cerca 2.000 campesinos, que viven del cultivo de coca, se concentran en Cajibío Caldono, el Patía y Suárez en Cauca, advirtiendo que bloquearán la vía Panamericana si el Gobierno no concierta,cuanto antes, la manera de implementar los acuerdos de paz relacionados con los cultivos ilícitos.



Jonathan Centeno, vocero del movimiento cocalero, dijo que hasta el momento no se conocen alternativas por parte del Gobierno concernientes al tema.



Le puede interesar: DEA reitera preocupación de EE.UU. por aumento de producción de coca en Colombia.



“Estamos hablando del cumplimiento de los acuerdos, exigiendo que se pueda cumplir la ruta pactada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el Congreso pueda aprobar el acto legislativo por la circunscripción especial de paz que aún no sucede”, dijo.



Se espera que próximo miércoles en Cali se lleve a cabo la toma de comunidades cocaleras del suroccidente del país para pedir la reactivación de la mesa de interlocución agropecuaria.



