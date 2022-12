Usuarios de Cafesalud en Cali protestan en la sede regional hasta que los atiendan

Los manifestantes piden reunirse con las directivas de Cafesalud y de la nueva entidad prestadora de salud Medimás.

Según los usuarios, esta protesta se da debido a que los tratamientos de niños con cáncer, personas con movilidad reducida o pacientes críticos, están paralizados, e incluso no les brindan los medicamentos hace varios meses.

“No estamos convencidos en el cambio de Cafesalud a Medimás porque cuando nos cambiaron de Saludcoop a Cafesalud nos prometieron que iba a mejorar nuestra situación y nunca mejoró, y por parte de los entes de control, como el Ministerio de Salud, Superintendencia y el propio Cafesalud han sido de oídos sordos”, aseguró Leyla Salas, vocera de los pacientes.

Usuarios de CafeSalud de #Calico mantienen protesta en la sede regional hasta que los atiendan - 91.5FM #MañanasBLU pic.twitter.com/dWP0LrxaCf

Así mismo, Adolfo Tangarife, pasó la noche en las afueras de la sede de la entidad protestando, según manifestó, su hijo de 10 años con discapacidad, no recibe medicamentos desde hace seis meses, lo que está causando convulsiones frecuentes porque necesita con urgencia estos insumos.

“Tengo pagos anticipados de más de seis meses para citas de mi hijo con especialistas, y al niño no lo atienden, a veces salen ordenes con entidades que no tienen convenios, además no nos dan las medicinas”, agregó Tangarife.

Los usuarios de Cafesalud mantendrán la jornada de protesta, con bloqueos esporádicos sobre la Avenida 2N, en el centro de Cali.

