Vaya pa' la casa mija: le gritaron a candidata a Alcaldía de Cali Catalina Ortiz durante campaña

La excongresista y actual aspirante a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, se encontraba compartiendo algunas de sus propuestas de campaña en el norte de la ciudad, hablando con conductores y transeúntes de la zona de la estación del MIO Álamos, cuando el ocupante de un vehículo le gritó varios comentarios despectivos.

"Vaya para la casa mija, eso es lo que debe hacer, la mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la gobierne", fueron algunos de los improperios del hombre.

Después de estos comentarios, el hombre le arrojó agua de una botella que sostenía en la mano, mientras el vehículo aceleraba.

"Me dijo que Cali no debía tener una alcaldesa mujer, que lo que necesitaba era la mano dura de un hombre y me tiró el agua, yo me asusté porque no sabía que me había tirado", explicó Catalina.

La precandidata calificó lo ocurrido como un "acto machista", además, aseguró que esta clase de actitudes no detendrán su campaña y le queda claro que Cali necesita reforzar cultura ciudadana.

Por el momento, Catalina Ortiz no confirmó si tomaría acciones legales contra este hombre, sin embargo, sí quiere ubicarlo para entablar un diálogo con él.

Cabe recordar que Ortiz fue representante a la Cámara por la Alianza Verde , colectividad a la que renunció, entre otras razones, por sus profundas diferencias con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien fue avalado por este partido.