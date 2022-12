Violador en serie capturado en Cali habría abusado de por lo menos 14 mujeres

En una vivienda del barrio Laureano Gómez, oriente de Cali , las autoridades capturaron a un presunto violador en serie, de tan solo 20 años.

De acuerdo a las investigaciones, el hombre habría abusado por lo menos de 14 mujeres. A 11 de ellas, las contactó a través de redes sociales . Presuntamente adquiría sus servicios sexuales con pago por adelantado y, una vez se daba el encuentro, las internaba en cañaduzales, donde cometía el abuso.

Igualmente, se determinó que, además de someterlas a todo tipo de vejámenes, hurtaba las pertenencias de las víctimas, a las que intimidaba con armas blancas y se comunicaba con sus familiares para exigir entre $500.000 y $4 millones de pesos, a cambio de no atentar contra ellas.

Otras tres mujeres denunciaron que el violador en serie ofrecía servicios de transporte en motocicleta en vías de salida a municipios aledaños a Cali y, una vez en su poder, las llevaba a sitios desolados, las abusaba y las dejaba abandonadas.

Durante el operativo de captura, las autoridades encontraron pertenencias de las denunciantes y algunas armas con las que las intimidaba.

Un hombre de 20 años a través de sus redes sociales ofrecía su servicio de mototaxista para aprovecharse de sus clientes mujeres, extorsionándolas con amenazas para no ser violadas. Se esclarecieron 14 casos presentados. #DiosYPatria #EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/om7inEj9oV — Coronel José Daniel Gualdrón Moreno (@PoliciaCali) December 7, 2022