A $ 200 millones ascendió la bolsa de recompensas por los más buscados de Bucaramanga

Con el aumento a 200 millones de pesos de las recompensas por información las autoridades de Bucaramanga y su área metropolitana buscan recaudar datos que permitan desmantelar las redes delincuenciales que están atemorizando a los ciudadanos con los robos a mano armada y los recientes atentados contra la estación de Policía del norte de la ciudad.

“La iniciativa de recaudar 200 millones de pesos la habíamos propuesto y por fortuna logramos recaudar ese dinero para garantizar el pago de las recompensas que orienten la captura de los más buscados responsables de diferentes delitos en la ciudad de Bucaramanga, hoy ese balance es muy positivo puesto que se ha ofrecido, está ya orientado y se han respaldado las peticiones de las policías judiciales, el Ejército, el cuerpo técnico de investigación”, dijo el general retirado Manuel Vásquez, secretario del interior de Bucaramanga.

#EnDesarrollo A esta hora se realiza un consejo de seguridad para analizar los recientes hechos de inseguridad en Bucaramanga y el área metropolitana. En las últimas horas fueron asesinadas dos personas #VocesySonidos pic.twitter.com/mH3lqNKyCK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 14, 2023

Así mismo en desarrollo de un consejo de seguridad en el que se analizaron los recientes hechos de inseguridad en Bucaramanga y el área metropolitana se tomó la determinación de instalar una mesa de trabajo para determinar por qué muchos de los delincuentes capturados por la Policía, muchas veces en flagrancia, terminan libres y vuelven a delinquir.

Publicidad

“Este tema lo vamos a llevar a una mesa de trabajo porque este sistema penal acusatorio tiene una filosofía y decir hoy que la responsabilidad está en los jueces, en la Fiscalía, o en los investigadores, porque todos los delincuentes no van a la cárcel, es necesario explorarlo y analizarlo en una mesa de trabajo que ya quedó fijada desde hoy, para identificar donde se está fallando, donde la judicialización es débil, dónde la presentación y el trabajo del fiscal no es el más fuerte y dónde el criterio del juez no es suficiente tampoco”, agregó Vásquez.

Le puede interesar: