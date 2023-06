"Acá no se hace nada si grupos al margen de la ley no lo permiten": docente sobre situación en Tibú

Esta semana el país conoció una imágenes que dividieron opiniones. En un video se mostró a los disidentes de las Farc y a guerrilleros del ELN realizando labores de construcción, inaugurando carreteras y puentes, mientras también se observó la presencia de sacerdotes bendiciendo las obras.

Edgar Niño, docente investigador de la Universidad de Pamplona y quien conoce la región, entregó su opinión del tema en Sala de Prensa Blu y habló sobre la inauguración de un puente en Tibú, Norte de Santander, por parte de disidencias de las Farc en alianza con el ELN. Además aclaró que las imágenes que se conocieron esta semana fueron grabadas finalizando mayo, cuando las Farc estaba celebrando sus 59 años.

“Aquí lo que tenemos es unas reglas del juego que en otras regiones no entienden, pero nosotros sí. Acá no se hace nada si los grupos al margen de la ley no lo permiten. Si ellos dicen que no se hacen, las cosas no se hacen. De pronto ha sido concertado con la comunidad, pero allí no se mueve un dedo sin que ellos den el visto bueno, porque si no comienzan a volar las obras, comienzan a secuestrar a los ingenieros. Entonces hay un dominio y un control de todo el territorio. Todo se hace manifiesto para poder sobrellevar la vida”, señaló Niño.

Por su parte, el alcalde de Tibú, Nelson Leal, argumentó que los sacerdotes estaban allí realizando obras sociales y que no se pueden negar a dar una bendición, pues, según dijo, no se puede pedir hojas de vida a cada persona presente.

El alcalde expresó su preocupación por la falta de presencia del Estado en la zona y enfatizó que el verdadero dilema reside en la ausencia de las instituciones estatales. Además, señaló que la falta de inversión y presencia gubernamental en la región del Catatumbo es lo que permite que los grupos armados tomen la iniciativa y realicen obras, incluso utilizando recursos provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico.

Ante estas declaraciones, el docente indicó que la comunidad aprendió a ser práctica, pues estuvo mucho tiempo “rogándole atención al Estado”.

“La comunidad se ha vuelto práctica luego de tantos años pidiéndole presencia al Estado, si no lo da al Gobierno, lo debe dar otro tipo de actor y lo importante es que la comunidad se beneficie. A ese grado de pragmatismo hemos llegado, desdibujándose todo lo que es la institucionalidad. Entonces la comunidad dice vengan a vivir a El Catatumbo, a ver si es fácil vivir sin carreteras, sin instalaciones adecuadas en salud, en educación y cómo no existen esas condiciones todo es bienvenido”, resaltó.

Finalmente, el investigador se refirió a la dificultad de la población para vivir, pues enfatizó en que los habitantes de la región están entre ser señalador colaboradores del Gobierno de turno o de ser aliado de los grupos al margen de la ley. Además, resaltó la importancia de llegar a los acuerdos de paz y que se cumplan, pues la situación es preocupante.

