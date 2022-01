Adolescente denunció a profesor de Barrancabermeja por presunto acoso sexual; autoridades responden

En redes sociales se viralizó la denuncia de una adolescente de 18 años, identificada como Gabriela Olivera Mesa, quien denunció a su entrenador de baloncesto por acoso sexual durante el 2019 en Barrancabermeja, Santander.

“En un viaje para jugar en intercolegiados él aprovechó que una profesora no estaba y fue en el viaje que más me acosó y presionó, me trataba mal, me decía que lo acompañara a comprar cosas (…) Una niña que estaba en mi habitación también me dijo que él la acosaba, le decía que se acostara con él, le ofrecía dinero” relató la adolescente entre lágrimas.

Olivera Mesa también relató que las insinuaciones se volvieron constantes en los viajes para participar en juegos de intercolegiados.

“En otro viaje fuimos al Banco, Magdalena, él se quedó en la habitación de nosotros y una tarde nos dijo antes de un partido que cuando nosotros dormíamos se nos quedaba mirando, en ese momento sentía que me iba a hacer algo, para qué estaba ahí, esa noche no pude dormir”, agregó la joven.

El acoso, según cuenta la joven, también se trasladó a las redes sociales.

Frente a estas denuncias, el rector del colegio Camilo Torres Restrepo respondió que en su momento se realizó el proceso para denunciar al docente.

“No es un profesor de la institución es un instructor del Instituto de Deportes de Barrancabermeja para los juegos Intercolegiados y se trató de una denuncia interpuesta por la estudiante ante la institución educativa atendida por rectoría y el comité de convivencia escolar, se desarrolló el debido proceso establecido”, respondió Leonardo Matheus, rector del colegio.

El Instituto de Deportes de Barrancabermeja, Inderba, anunció medidas tras la denuncia.

“A una mujer no se le toca con el pétalo de una rosa, ya estamos atentos a la denuncia hecha por la adolescente y primero está la ley para buscar el bienestar de los niños”, respondió Francisco Monsalve, director del Inderba.