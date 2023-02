Alcalde de Bucaramanga acusó al concejal Antonio Sanabria de provocar daños al alumbrado público

Crece la polémica y la pelea entre la Alcaldía de Bucaramanga y varios concejales que hacen oposición a la administración de Juan Carlos Cárdenas.

En esta ocasión fue el secretario de Infraestructura, Iván Vargas, quien denunció que el concejal Antonio Sanabria es el responsable de los daños en las redes eléctricas del alumbrado público.

“¡Oh sorpresa! Sabotean el alumbrado público, cortando el cable en Calle Real y minutos después llega el concejal Antonio Sanabria. ¿Aparecieron las llaves?”, escribió Vargas en un trino con varias fotografías publicado por el funcionario.

"¡Oh sorpresa! Sabotean el alumbrado público, cortando el cable en Calle Real y minutos después llega el concejal Antonio Sanabria. ¿Aparecieron las llaves?"

Tras la denuncia del secretario de Infraestructura, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas , también utilizó su cuenta de Twitter para señalar que el concejal Sanabria es el presunto responsable de los hechos vandálicos contra el alumbrado público en la Ciudadela Real de Minas.

“A quienes hacen esto no les importa la ciudad, solo sus intereses particulares y politiqueros. No demoran en sacar videos denunciando fallas de alumbrado público”, afirmó el mandatario en Twitter.

El concejal de Bucaramanga, Antonio Sanabria, quien ha denunciado durante los últimos tres años posibles irregularidades en el contrato de alumbrado público firmado en la administración de Cárdenas, señaló a Blu Radio , que las afirmaciones del alcalde y el secretario de Infraestructura "son falsas, infundadas y faltan a la verdad".

"Quiero que me demuestra el alcalde y el secretario si yo soy culpable de sabotear el alumbrado público. El culpable es él, por no hacer nada por la ciudad. En la Fiscalía denunciamos ese contrato por ser irregular. Yo vivo en la zona de la Ciudadela Real de Minas, ahora me siguen para tomarme fotos pasean el perrito", manifestó el concejal Sanabria.

Alcalde @JCardenasRey, su denuncia penal nunca llegó; adjunto la mía desde el 12-05-2022.

Tras la denuncia de la Alcaldía, varios concejales de Bucaramanga se solidarizaron con Antonio Sanabria, enviado mensajes a través de las redes sociales rechazando los señalamientos del alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Vergonzoso @JCardenasRey diciendo que las fallas de alumbrado de la ciudad son porque la oposición está cortando los cables



Cada semana están cayendo más bajo...

Ya van dos veces en menos de una semana en que el alcalde de #Bucaramanga sale a hacer shows con el tema del alumbrado culpando a todo el mundo de su inoperancia.



Por favor alcalde, pongámosle seriedad a la ciudad, el 70% de la gente lo raja con toda la razón. https://t.co/n8kgY42n9f — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) February 14, 2023