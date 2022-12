Alcalde de Bucaramanga habría presionado a funcionarios por propuesta de Vitalogic

BLU Radio conoció en exclusiva una grabación en la que se escucha al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, ejerciendo una aparente presión en un funcionario de la empresa de aseo, EMAB, para que aprobara la propuesta de Vitalogic.



El audio es de una conversación que Cesar Fontecha, exdirector jurídico de la Empresa de Aseo, y el alcalde Rodolfo Hernández, habrían sostenido el 17 de mayo de 2017.

Para esa fecha, la administración municipal adelantaba el proceso de la licitación internacional que buscaba una nueva tecnología para el manejo de los desechos que llegan al relleno sanitario El Carrasco.



“Yo lo que digo es que él trajo una oferta de finanza, ahora ustedes van a hacer abortar por eso, se va a perder un trabajo de 18 meses”, dijo haciendo referencia a la propuesta de Vitalogic RSU.

El abogado César Fontecha, quien para esa época era el funcionario encargado de la oficina jurídica de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, en la conversación le dice al alcalde “que la ley no permite que se reciba esa oferta con una fianza como garantía porque debe ser una póliza de seguro”.



A lo que el alcalde responde: “Acéptele la fianza de garantía, además es para garantizar la seriedad de la oferta cuando le adjudican el contrato cesa la garantía (...) sea lo que sea, pero tendrá una garantía, no es la que dice la ley, eso no importa”



BLU Radio, además, conoció un documento de la Empresa de Aseo de Bucaramanga que el abogado Cesar Fontecha llevó a que la Procuraduría General de la Nación, en el que dejó clara su posición para no aceptar la oferta de Vitalogic.

Allí, también, advirtió que la licitación no tenía cierre financiero y era un riesgo para la EMAB y el municipio.

