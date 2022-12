Alcalde no toma partido en plebiscito pero pide claridad en los acuerdos de paz

El alcalde Rodolfo Hernández dice que lo firmado en la Habana sigue siendo un secreto y la ciudadanía necesita conocer cuáles ha sido las decisiones tomadas por los actores en los diálogos





“Ojalá esto coja impulso y salgamos adelante. Pero yo tengo una teoría ¿por qué había guerra? Porque la guerra es una consecuencia de la corrupción. Entonces cómo hacemos paz si la corrupción está creciendo. Eso no lo entiendo” indicó Rodolfo Hernández.





El burgomaestre asegura que la pobreza y la necesidad de la comunidad en Colombia crecen en medio de los diálogos





“Hay gente necesitada y que no tiene trabajo entonces la paz es una sumatoria. Lo que vamos a firmar es un documento para empezar a hacer un recorrido para llegar a esa paz que yo no sé cuándo sea”





Rodolfo Hernández dice que es difícil conocer o tomar parte de algo de lo que no se conoce a profundidad





“De que uno no tenga la información de que es lo que se va a comprometer pues yo como firmo un pagaré al menos personal. Yo en eso no hare campaña por el SI o por el NO y votaré como ciudadano de acuerdo a lo que mi conciencia me diga y así lo hará cada ciudadano de Bucaramanga” manifestó Hernández.





Frente al llamado que ha hecho la Personería, el alcalde también indicó que no tenía conocimiento de convocar un comité de garantías electorales y que estaba ocupado en otros asuntos del municipio.





