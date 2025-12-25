En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Creciente de quebrada causó emergencia en Coromoro, Santander

Creciente de quebrada causó emergencia en Coromoro, Santander

La avenida torrencial afectó pastizales y cultivos de trucha que los campesinos tenían en la ronda hídrica de la quebrada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad