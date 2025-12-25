Creciente de quebrada causó emergencia en Coromoro, Santander

Durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, se registró en jurisdicción del municipio de Coromoro, Santander, una avenida torrencial en la quebrada La Pie, aportante del río Ture que se desemboca en el río Fonce.

El evento fue reportado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el desbordamiento repentino de la quebrada, provocado por un represamiento generado, al parecer, por un deslizamiento de tierra. Al superar su cota máxima, la creciente afectó cultivos de trucha y algunos pastizales destinados a la ganadería.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se registran personas lesionadas ni desaparecidas. Asimismo, se confirmó que en la zona no se presentaron lluvias, por lo que el fenómeno estaría asociado a causas geológicas y no a precipitaciones.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander informó que mantiene comunicación permanente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coromoro y que se realiza seguimiento a la situación.



Las autoridades departamentales anunciaron que permanecerán en alerta durante el fin de semana, junto con los organismos operativos y de socorro, con el fin de atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse por fenómenos naturales o antrópicos en Santander.

Otra de las emergencias registradas recientemente se presentó en el municipio de Sabana de Torres donde un incendio consumió dos viviendas del asentamiento humano La Unión. La oportuna respuesta del Cuerpo de Bomberos del municipio y la Policía Nacional permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros hogares. Por fortuna no hubo víctimas fatales.

Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que “las causas de este incendio son indeterminadas, pero se cree que estas situaciones se presentan por corto circuitos o velas encendidas”.