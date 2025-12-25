Restricción a vehículos de carga marcará la movilidad en Santander este 25 de diciembre

Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche de este jueves 25 de diciembre, los vehículos de carga con peso superior a 3.4 toneladas no podrán circular por las vías del departamento de Santander. La medida busca garantizar una movilidad segura durante los recorridos que emprendan las familias.

Así lo informó el mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, quien recordó que la restricción hace parte de las acciones preventivas adoptadas para reducir la accidentalidad y facilitar el desplazamiento de los viajeros en esta fecha de alta afluencia vehicular.

La autoridad de tránsito indicó que la limitación aplica para todos los corredores viales del departamento.

De manera paralela a la restricción, la Policía Nacional desplegará un amplio operativo en el marco de la estrategia ‘Navidad con Propósito’, con el que se reforzará la seguridad vial en Santander.



Según explicó el mayor Vergara Vélez, se mantendrán 11 áreas de prevención y control distribuidas estratégicamente en los cinco principales corredores viales del departamento.

En estos puntos se realizarán controles de velocidad, pruebas de embriaguez y vigilancia de maniobras peligrosas, además de jornadas de sensibilización y pausas activas, orientadas a promover comportamientos responsables entre los conductores.

“La Seccional de Tránsito y Transporte de Santander despliega todas sus capacidades logísticas y humanas para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos, con el propósito de que los desplazamientos durante la temporada navideña se realicen en tranquilidad”, señaló el oficial.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito, conducir con prudencia y acatar las recomendaciones de los uniformados, con el fin de prevenir siniestros viales y asegurar un regreso seguro a casa durante las festividades.