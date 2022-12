Alcaldía de Barrancabermeja inició embargo a Ecopetrol por deuda de impuestos

El alcalde de Barrancabermeja, Santander, Darío Echeverri, ordenó el inicio de un proceso de cobro coactivo para embargar cuentas bancarias y bienes de Ecopetrol, por una deuda que la empresa tiene con el municipio de unos 129 millones de pesos.





La deuda, según informó la alcaldía, correponde al pago incompleto del impuesto de Industria y Comercio de la refinería de Barrancabermeja durante los últimos años.





Vea también Contraloría de Bucaramanga embargó las cuentas del alcalde Rodolfo Hernández





“Desde hace 10 meses comenzamos el proceso notificándole a Ecopetrol, que la deuda con el municipio crece, pero no hemos tenido respuesta alguna para acordar un pago, por eso ordené seguir con el proceso coactivo de embargo”, afirmó el mandatario del puerto petrolero.





Ecopetrol a través de un comunicado informó que “revisada la situación con el área tributaria aclaramos que a la fecha no existe una decisión de autoridad judicial que hubiese ordenado a Ecopetrol el pago de esa suma de dinero por impuesto de Industria y Comercio”.





La petrolera además señaló que el pasado 24 de octubre recibió una notificación de la Alcaldía de Barrancabermeja, en la cual deja en firme una sanción y liquida el impuesto por un valor superior a los 120 millones de pesos.





Según Ecopetrol, al enterarse de la Resolución 0663, solicitó una aclaración a la administración municipal y por el momento no se ha notificado una respuesta oficial.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad