Alerta en Bucaramanga por segunda ola de contagios COVID-19

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó que comenzó una segunda ola de contagios por COVID-19 en la ciudad.

"En este momento la ocupación UCI supera el 77%. Hay que ser responsables y cuidar nuestra vida y la de los demás. Es fundamental que la ciudadanía acate las medidas establecidas, como el pico y cédula y el toque de queda", señaló el mandatario.

ATENCIÓN: Estamos atravesando un segundo pico de contagios en la ciudad, la ocupación de camas UCI en Bucaramanga supera el 77%, de este el 48% corresponde a pacientes COVID o sospechosos y el 29% a pacientes NO COVID, a hoy tenemos el 23% de disponibilidad hospitalaria. pic.twitter.com/CPXLSsp2Qk — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) December 28, 2020

"Los ciudadanos no cumplieron con el aislamiento selectivo, durante diciembre hicieron lo que no debían hacer, las aglomeraciones, reuniones familiares y realizar compras en sectores donde no respetaron las normas de bioseguridad", manifestaron las asociaciones de médicos de Santander.

El departamento de Santander superará este martes los 66.000 casos de coronavirus.