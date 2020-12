Aprobaron más de 1 billón de pesos de presupuesto para la Alcaldía de Bucaramanga

#PresupuestoBucaramanga

Se acaba de aprobar un cupo de endeudamiento de $132.000 millones de pesos. Voté negativo.



11 SI

8 NO

La deuda no es nociva en sí misma, pero este presupuesto no tiene parámetros básicos de legalidad y planeación.



En otras palabras: una chambonada. pic.twitter.com/uxwCnM3jjQ