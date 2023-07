Artistas protestaron frente a la Gob. de Santander para exigir respuestas en polémico contrato

Desde las 7:00 de la mañana de este martes salieron a protestas decenas de artistas locales para exigirles respuestas a la Gobernación de Santander y la Secretaría de Cultura y Turismo en un polémico contrato de 2.800 millones de pesos.

“Estamos acá porque desde hace unos años la Gobernación tiene el mismo ‘modus operandi’, porque no es sólo la investigación de diciembre, sino que desde hace muchos años convocan a los artistas, nos ponen a firmar en blanco porque si uno no firma no le pagan, y nos dan entre $70.000 y $100.000. Ahora nos venimos a enterar que esas firmas que nosotros hacemos en blanco pues las están pasando por 3 y 4 millones de pesos. Entonces es algo muy grave porque en cada evento que nosotros asistíamos había alrededor de 20 o 30 artistas por evento. Ahora póngase a calcular cuánto es la magnitud del robo y esto es algo que viene sucediendo desde hace años”, indicó Diego Rueda, uno de los manifestantes.

El diputado Ferley Sierra fue quien denunció que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, contratada por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Cultura, pidió a los artistas y artesanos que firmaran cuentas para, posteriormente, alterar el valor real que le fue pagado a cada una de estas personas que participaron en las actividades culturales a donde llegaba el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

“Encontramos que ocurría en varios municipios en los que le pagaron a estos artistas necesitados y artesanos un valor mínimo, pero en las facturas si aparece como si les hubiesen pagado $4 millones. Se trata del contrato 3820 del 6 de diciembre de 2022, firmado por Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura de Santander”, aseguró.

“Hay que dejar claro que nunca fue un contrato. Antes que nada, usted debía trabajar. Usted se presentaba y después para que le pagaran debía firmar, si no firmaba simplemente no le pagaban por su espectáculo y ya”, dijo Sebastián Ardila, otro de los manifestantes.

La secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández, señaló que el contrato se hizo con una “entidad idónea” y que se iba a revisar el tema.

“Vamos a revisar la operación que se hizo con una entidad idónea que, además, se cumplió con todos los requisitos de la norma y de la ley. Se presentaron los soportes, se presentaron los debidos egresos. Para nosotros hoy se hace un llamado a los artistas que consideraron que este tema no está cumpliendo con el debido proceso, pero nosotros tenemos la tranquilidad desde la supervisión que se han hecho las cosas bien”, respondió.