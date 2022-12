Audio revela posible interés de exgerente de la Emab en contrato de manejo de basuras

Un audio, conocido en exclusiva por BLU Radio, reveló que el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, José Manuel Barrera tendría intereses en el contrato de manejo de basuras del relleno sanitario El Carrasco.



En la grabación se escucha hablar a Jorge Alarcón, experto contratado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para estructurar los pliegos de la licitación internacional para el manejo de residuos con una nueva tecnología.

Le puede interesar En Bogotá habrían concretado corretaje que enredó al hijo del alcalde de Bucaramanga



“Hay una firma de Barranquilla que el hombre de la Emab está empujando como loco. Me da la impresión de que con ellos se casó; él iba con los italianos, pero ellos acaban de sacar la maleta, ya no van (…)”, comentó en medio de una reunión con otros dos implicados en el escándalo conocido como Vitalogic.



Durante la reunión que se realizó en marzo de 2017 con Carlos Gutiérrez y Luis Andelfo Trujillo, quienes firmaron los famosos contratos de corretaje en los que también está involucrado Luis Carlos Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hablar de las empresas interesadas en el contrato.



“Pero ellos saben que debe ser con nosotros, no con el gerente”, dicen Gutiérrez y Trujillo, a lo que el señor Alarcón responde: “Claro que sí, yo me tengo que sentar con ellos, ellos me llamaron porque están con el gerente allá en Barranquilla (…)”.



Jorge Alarcón señala en la conversación que los representantes de Vitalogic viajaron a Estados Unidos para conocer una nueva tecnología conocida como WāstAway.



El acuerdo de corretaje en el que se pagarían algunas coimas por la adjudicación del contrato a Vitalogic RSU fue firmado en una notaría por Luis Andelfo Trujillo, Carlos Gutiérrez, Jorge Hernán Alarcón y el hijo del alcalde Luis Carlos Hernández.



El polémico contrato está siendo investigado por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación ya que se trataría de un presunto caso de corrupción.