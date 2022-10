Autoridades cerraron mataderos clandestinos en Bucaramanga

Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Bucaramanga sellaron 6 mataderos clandestinos y decomisaron 300 pollos ya sacrificados que no contaban con las condiciones higiénicas sanitarias aptas para su consumo ni con cadena de frío.



“Tenían las características típicas de lugares donde se realizan estas prácticas ilegales y que los ciudadanos por ahorrarse unos pesos no tienen en cuenta y su consumo puede acarrear problemas graves”, dijo Mildred Liliana González, subsecretaria de medio ambiente de Bucaramanga.



Las autoridades de salud señalaron que estos sitios no cuentan con baldosines adecuados para hacer el sacrificio y muchos presentan óxido. Asimismo, señalaron que las personas que realizan esta actividad no cuentan con las buenas prácticas para el manejo de instrumentos de corte.



Las autoridades recordaron a los ciudadanos consumir carne de mataderos autorizados ya que la carne de mataderos ilegales que no cuenta con las condiciones para consumo o cadena de frío y puede traer consecuencias graves para la salud.



“Si algún animal sacrificado tiene alguna enfermedad pues esta se transmite a los seres humanos cuando su carne es consumida”, señaló González.



