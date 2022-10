Bajan a concejal de Bucaramanga de bus intermunicipal por tomar y fumar dentro del vehículo

Según la policía, el Concejal Uriel Ortiz del Partido Liberal, se desplazaba en compañía de una mujer en un bus de transporte de pasajeros que cubría la ruta Cesar – Bucaramanga, iban tomando y fumando lo que generó la molestia de los demás pasajeros que dieron aviso a las autoridades.



“En el sector de San Martín, uniformados de la Policía entran al bus a verificar la situación y encuentran que, efectivamente, estaban consumiendo licor y fumando, se produce una discusión y la mujer agrede a uno de los policías”, confirmó el Coronel Luis Pérez, Comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía del Cesar.



La discusión quedó grabada en video. La mujer fue llevada a la URI de la Fiscalía por agresión a funcionario público y aunque fue dejada en libertad sigue vinculada a la investigación.



Tanto el concejal como la mujer se negaron a que les practicaran la prueba de alcoholemia.



Concejal Ortíz niega estar borracho



A través de sus redes sociales, el concejal Uriel Ortíz negó ser el protagonista del escándalo y se defendió asegurando que "soy una persona que no fuma y no me encontraba en estado de alicoramiento".



Además, negó haber participado en actos que atentaran contra la seguridad del bus y sus pasajeros, y aseguró que en el momento del incidente se encontraba dormido y se enteró cuando los policías se subieron al bus para revisar la situación.



