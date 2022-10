Capturan a alias ‘La Gata’, una joven que enamoraba a taxistas para robarlos

Las autoridades capturaron a una joven de 18 años conocida como ‘La Gata’, quién en compañía de sus cómplices atracaba a los taxistas en Bucaramanga.



El modus operandi de esta mujer era tomar un taxi en algún punto de la ciudad y usando su belleza física solía enamorar a los conductores. Tras una charla amena les invitaba a estar con ella en un lugar solitario y es allí donde salían los cómplices de la jovencita para atracar al conductor.



“Después que la había llevado por un camino que me indicaba, me interceptó un hombre y la pareja me colocó un revolver en la cabeza y un puñal en la espalda y me robaron lo producido del día y el celular”, dijo un taxista víctima de ‘La Gata’.



La mujer ya ha sido identificada por varios conductores de servicio público y se le atribuyen más de 25 atracos.



“Le recomendamos a los taxistas que activen el botón de pánico para llegar a tiempo y poder actuar en estos casos”, señaló el coronel Diego López, subcomandante de la Policía de Bucaramanga.





