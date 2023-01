Cirujano santandereano, acusado de golpear tres mujeres, busca libertad por vencimiento de términos

Este lunes fue suspendida la audiencia de libertad por vencimiento de términos a favor del reconocido médico santandereano Antonio Figueredo, en medio de un proceso en su contra por, presuntamente, golpear a su novia en un bar de Bucaramanga .

La mujer, también médica e identificada como María Paula Pizarro, estuvo hospitalizada por la brutal golpiza.

Para el abogado Jaime Lombana, defensor de la médica María Paula Pizarro, fue un ataque cobarde: “Fueron lesiones en el rostro agravadas. Esta conducta del cirujano no solo demuestra cobardía, sino que es repetitiva frente a otras víctimas y con ella misma”, sostuvo el jurista.

El médico Figueredo enfrenta otra denuncia por maltrato físico y abuso sexual. Este caso había sido archivado por la Fiscalía, sin embargo, volvió a revivir tras las nuevas denuncias.

La otra denuncia fue hecha por Erika Plata, quien, en 2014, relató que el médico la habría maltratado y hasta trató de accederla carnalmente.

“En ese momento me encontraba estudiando, sentí que la justicia no estaba de mi lado, por eso hago nuevamente pública mi denuncia porque no se puede permitir que sigan maltratando a las mujeres (…) El ingresó conmigo de una forma brusca y brutal, le pedí que se fuera, pero la forma que optó fue golpearme, me mantuvo en el piso inmóvil, me golpeaba en todo el cuerpo, me mordía y trató de acceder a mi sexualmente”, relató la médica Plata.

El médico, denunciado por otras tres mujeres de golpearlas, seguirá en casa por cárcel. La Fiscalía fue la que solicitó la libertad del médico, por lo que desató varios cuestionamientos de los abogados defensores de las mujeres presuntamente golpeadas.

