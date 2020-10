Claman a Nueva EPS autorizar medicamentos de $1.000 millones para salvar a bebé de 8 meses

La familia de la bebé Emmely Sofía Monsalve Lozano, de tan solo ocho meses, no sabe qué hacer tras ver que el estado de salud de la niña deteriora muy rápido y el medicamento que necesita cuesta 1.000 millones de pesos.

La bebé fue diagnosticada con atrofia muscular y es su mamá, Luzmila Monsalve, quien le viene suplicando, desde hace un mes, a la Nueva EPS para que le autorice la compra del medicamento Spinraza.

“Desde el 1 de septiembre estoy acá en el Hospital Internacional de Colombia, la EPS no me da respuesta y no sé qué hacer, ya pasé una tutela y nada, la niña necesita el medicamento, no quiero esperar más porque se puede morir”, dijo la mamá de la bebé.

Blu Radio consultó con la Nueva EPS y respondió que están revisando el caso.

La Superintendencia de Salud ya se comunicó con la mamá de la bebé para asesorarla y denunciar la demora en la autorización del medicamento.