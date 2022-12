Comerciantes anuncian protestas por nuevo Pico y Placa en Bucaramanga

Los empresarios que tienen sus negocios en el centro de la ciudad aseguran que el nuevo Pico y Placa afecta sus bolsillos porque, según ellos, es una decisión “arbitraria” que no tuvo en cuenta al sector económico por eso no descartan iniciar protestas para reversar la decisión.



“No se tuvo en cuenta las consecuencias que puede traer una medida improvisada. Nosotros sostuvimos reuniones con la Dirección de Tránsito y lo que nos habían mostrado era algo completamente diferente en la que se ampliaba el pico y placa a 4 dígitos y dos veces por semana pero en ningún momento nos dijeron que el centro tendría ese problema”, dijo Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.



La Cámara de Comercio también señaló que el objetivo es que se pueda mejorar la movilidad, culminar algunas obras y que el comercio formal pudiese contribuir a mejorar los desplazamientos de estas personas.



“No se analizaron cuáles eran las causas reales de los trancones porque aquí hay falta de autoridad por parte de la Dirección de Tránsito. Por todos lados hay buses, piratas y carros parqueados a lado y lado de las vías. A los piratas que protestan para que los dejen trabajar sí les han prestado atención, pero no a quienes trabajan bajo la formalidad. Si tenemos que ir a las vías de hecho lo vamos a hacer”, señaló Beltrán.



Los empresarios aseguran que no han podido reunirse con el alcalde de Bucaramanga y buscan respuestas por las empresas quebradas a causa de la decisión.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM