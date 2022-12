Comerciantes de Bucaramanga rechazan nueva medida de pico y placa

Rechazo causó en el sector del comercio la implementación del nuevo pico y placa en Bucaramanga debido a que el cuadrante del centro de la ciudad tiene restricción en la movilidad.



Para el director de Fenalco en Santander se debía buscar una medida que no afectara la dinámica empresarial y que contribuya a mejorar la movilidad.



“Mediante estudios y en reuniones hemos demostrado a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que la mayoría de personas entran a las 7 u 8 de la mañana y la mayoría de establecimientos cierra a las 9 de la mañana del día siguiente. Nos habíamos reunido con Cámara de Comercio el viernes y conciliamos que fueran solo dos dígitos y en horas pico y no como estaba anteriormente de todo el día. Pero la sorpresa fue el domingo cuando la Alcaldía determinó que en el centro ya no”, dijo Alejandro Almeyda, director de Fenalco.



Para Fenalco la medida es lesiva para el comercio ya que algunos comerciantes solo podrán sacar sus vehículos dos veces por semana. Asimismo, preparan reunión con la Alcaldía para exponer las consecuencias de esta decisión.



“Vamos a cambiar la movilidad del centro de la ciudad por la informalidad que se va a disparar. Vemos inconsecuente esta medida porque en reuniones nunca se habló de este cuadrante en el centro porque es una zona bancaria y de desarrollo comercial grande”, señaló Almeyda.



Los comerciantes también ven con preocupación que se considere el tránsito a pie en este sector donde hay inseguridad.

Por su parte el director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, aseguró que la medida solo busca mejorar la movilidad y descongestionar la zona centro de la ciudad.



“La gente no hace compras en carro. Todo el mundo hace compras a pie. Funciona en las grandes ciudades y todo consiste en que el ciudadano se programe. Si no puede ir al centro el lunes, podrá ir el martes”, aseguró Salas.





