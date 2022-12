Comunidad sembró matas de plátano en huecos que no han sido tapados

Los habitantes del barrio Santa Ana de Floridablanca decidieron protestar sembrando matas de plátano en unos huecos que dejó la Empresa de Alcantarillado de Santander Empas después de haber realizado unos trabajos de cambio de tubería.



Las plantas ya tienen 50 centímetros de alto y aún la empresa no ha respondido a la comunidad cuándo culminarán los trabajos.



“Llevamos más de un año con este problema. Vinieron los de Empas para hacer un arreglo en la vía y cambiaron toda la tubería principal y nos dejaron así. Entonces esto es un daño que nos hicieron fue un daño porque cambiaron un tubo grande por uno mucho más pequeño y ahora quieren que el barrio pague el cambio de redes domiciliarias”, señaló Antonio López habitante del barrio Santa Ana.



Debido a este problema, la iglesia y algunas viviendas sufren de filtraciones de agua cada vez que llueve y hay peligro de que los muros colapsen.



“Necesitamos que Empas responda porque con ese tubo que pusieron taparon los caños. Mi casa tiene el piso dañado por el desagüe”, manifestó Carlos Contreras.



En el barrio, cerca de 40 familias están afectadas con esta situación.



