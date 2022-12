Con panfletos amenazan a estudiante de Bucaramanga y la incitan a suicidarse

La madre de una estudiante de noveno grado del Instituto Caldas denunció un grave caso de matoneo del que estaría siendo víctima su hija de 14 años.



La menor recibía mensajes escritos todos los viernes donde le expresaban ofensas y la amenazaban con agredirla si no tomaba la determinación de quitarse la vida.



La madre de la niña se percató de la situación después que la joven comenzara a presentar episodios depresivos graves, con inapetencia y llanto continuo.



“Le decían que debía suicidarse, que le hiciera un favor a la humanidad y se desapareciera. Le decían que era una cobarde porque no se podía tomar un tarro de pastillas. Mi niña está bastante angustiada y ha cambiado mucho porque no hace sino llorar. Incluso en una carta le dicen que ellos son los encargados de hacer una limpieza en el colegio y que ella es la primera”, señaló la madre de la menor.



El caso ya fue puesto en conocimiento de las directivas del colegio y la Policía con el fin de dar con el autor o autores de estas amenazas contra la integridad de la niña.







