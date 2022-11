Concejo Bucaramanga sesionó sobre la biblia: “Financian temas gais y hoy se rasgan las vestiduras”

Este lunes a las 2:00 p.m. se realizó en el Concejo de Bucaramanga una sesión en la que se discutió sobre el ‘Día de la biblia’ y los valores que esta “enseña a la sociedad”.

La proposición fue hecha por los concejales cristianos Tito Rangel y Jaime Andrés Beltrán, quienes explicaron las razones de su proposición.

Publicidad

“Cuando resaltamos el ‘Día de la biblia’ no estamos resaltando la biblia o el libro de una religión, estamos exaltando el libro de libros, el libro que ha traído transformación generacional”, indicó Tito Rangel, uno de los concejales.

El concejal Jaime Andrés Beltrán también dio su explicación: “La biblia es el manual de vida de miles de colombianos que han entendido a Dios como fuente de cambio y eso celebramos hoy. Nuestra administración le han dado garantías a todas las minorías, por algo tenemos representante de asuntos religiosos.

Yo no quiero ni pretendo hacer que todas las personas crean en lo que yo creo, porque soy defensor de las libertades, pero sí EXIJO respeto por las personas creyentes, ellos merecen los mismos espacios que todas las comunidades y minorías en el Concejo de Bucaramanga. pic.twitter.com/7MXTDyoo4x — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) October 31, 2022

Y agregó: “Aquí también se ha financiado todo el movimiento de las bicicletas, se ha financiado todos los temas del orgullo gay, se ha puesto la bandera y no he visto a nadie rasgarse las vestiduras como hoy, el que no está de acuerdo sencillamente se para y se retira. Este es el recinto de la democracia y si no podemos exponer nuestras creencias en este lugar, entonces no es democracia”.

Publicidad

El debate fue amenizado por un grupo musical adventista que fue invitado por los dos concejales.

Los concejales del partido Verde, Carlos Parra y Danovis Lozano, se mostraron en desacuerdo con la proposición y entregaron sus argumentos.

Publicidad

“Nuestro libro de libros no es otro que la Constitución Política de Colombia, no un libro de una religión en específica (…) El Estado tiene que ser neutral ante la religión y neutral implica que la Oficina de Asuntos Religiosos cubra de la misma forma al católico que al protestante, pero de la misma forma que decide profesar ninguna fe”, señaló Carlos Parra.

Entre tanto, el concejal Danovis Lozano respondió: “si pudiéramos resumir lo que dice la biblia, se resume en amor al prójimo. Nosotros nos retiramos por respeto a las otras religiones que tienen a Alá, Buda, que tienen sus formas de vivir la espiritualidad (…) Ustedes hablan muy bonito de la biblia, pues los invito a donar la sesión de hoy a una causa social, a los niños por ejemplo”.

La polémica se desató en redes sociales por el costo de la sesión para hablar sobre la biblia: cada concejal recibe 420.000 pesos por la reunión. En Bucaramanga son 19 concejales.

Este es el video completo de la sesión: