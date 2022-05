Condenan a 22 años de cárcel a comerciante por intentar asesinar a su pareja en Lebrija, Santander

Un juez de Lebrija, Santander, condenó a 22 años y 6 meses de prisión a Jorge Luis Suárez Rincón, por intentar asesinar a su novia al provocarle 24 heridas con un cuchillo en 2019.

"La víctima logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a sus vecinos, quienes llamaron a la Policía que capturó en flagrancia a Suarez Rincón. La mujer duró un mes en un hospital donde lograron salvarle la vida", afirmó Oliden Riaño, director de la Fiscalía en Santander.

Yoleidis Bravo Chávez llegó en el 2017 a Lebrija procedente de Venezuela. Durante año y medio sostuvo una relación sentimental con el comerciante quien la atacó con un cuchillo en la cocina de la vivienda que compartían.

"Ya se había presentado episodios por ataques de celos. Ese día se me acercó a la silla y me dijo que me amaba. Yo le dije que no molestara y de un momento a otro comenzó a perseguirme y me atacó con un cuchillo de la cocina. Al ver que estaba herida logre gritar y los vecinos llegaron y me llevaron al hospital. Me siento muy agradecida con la Fiscalía, porque se hizo justicia con mi caso", manifestó Yoleidis Bravo Chávez.

#HayJusticia | La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la #Fiscalía permitió que un juez condenara a 22 años y 6 meses de prisión a Jorge Luis Suárez Rincón, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, del que fue víctima su pareja. pic.twitter.com/SaICA1ErRe — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 17, 2022

Durante la investigación priorizada se logró recopilar material probatorio contundente que demostró la culpabilidad del hoy condenado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.