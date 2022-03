Conductor que arrolló a agente de tránsito en Bucaramanga fue capturado por tentativa de homicidio

En el bunker de la Fiscalía en Bucaramanga permanece el conductor que atropelló a un agente de tránsito y lo arrastro varias cuadras, a su paso también arrolló a un motociclista para evadir un requerimiento de pare del funcionario de tránsito.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que el conductor debe responder por los delitos de tentativa de homicidio y agresión a servidor público.

Los hechos ocurrieron en el centro de Bucaramanga, en medio de un control de tránsito cuando el agente Norberto Vásquez le pidió al conductor de un vehículo que se detuviera para solicitarle los papeles, aunque el agente se ubicó frente al carro para no permitirle el paso, el conductor no atendió el requerimiento, aceleró y se llevó al funcionario.

Cuadras más delante también atropelló a un motociclista. La comunidad persiguió al conductor y tuvo que intervenir la Policía para evitar que lo lincharan.

En las próximas horas el conductor del vehículo será llevado a audiencia ante un juez de control de garantías para legalizar su captura.