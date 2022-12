Continúa en el ‘limbo’ delimitación del páramo de Santurbán

Aumenta la incertidumbre por el fallido proceso para determinar los nuevos límites que protegerán el ecosistema ubicado en el oriente de Colombia.

Los habitantes de los municipios cercanos al páramo de Santurbán, en Santander y Norte de Santander, están en un ‘limbo’ jurídico, porque no saben si pueden o no hacer actividades agropecuarias y mineras en la zona.



Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prohibió al Gobierno Nacional otorgar licencias ambientales para proyectos mineros durante los próximos tres años, lo que ha generado la incertidumbre de las comunidades.



“Esto puede parar el proceso de delimitación de Santurbán, y nosotros morirnos de hambre porque no sabemos si podemos o no hacer trabajos de explotación de oro en la zona”, manifestó Ivonne González, representante de Asomusanturbán.



María Clara Niño, delegada en Santander de la Contraloría General de la Nación, advirtió que el Gobierno Nacional avanza “lentamente” en el proceso de delimitación de Santurbán.



“Este páramo no está delimitado, estamos acompañando a la ciudadanía porque no se ha hecho ninguna socialización. Lo que hemos encontrado es que hay preocupación sobre que va a pasar con la delimitación, como va a ser el cambio de su vivir, los campesinos que no quieren ir de la región”, expresó la funcionaria de la Contraloría.



Anotó que los proyectos productivos anunciados en la primera delimitación, que fue tumbada por un falló de la Corte Constitucional, nunca llegaron.