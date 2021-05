Daños en establecimientos comerciales, detenidos y policías heridos dejó marcha en Bucaramanga

Una nueva jornada de marcha en Bucaramanga terminó en disturbios. Aunque la movilización que inició en el parque Turbay y llegó hasta el parque de Los Niños se desarrolló de manera pacífica, al finalizar un grupo de personas protagonizó desórdenes en diferentes zonas de la ciudad.

En la carrera 27 con calle 56, epicentro de los desordenes, vándalos atacaron establecimientos comerciales y provocaron caos en la movilidad.

#Video Siguen los disturbios en la carrera 27 de Bucaramanga. Varios locales comerciales fueron atacados por vándalos #VocesySonidos pic.twitter.com/z2N8kkgkZm — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2021

“Miren como terminó este local de motos en la carrera 27, con los vidrios de la fachada todos partidos, que destrucción”, narró en un video un testigo de los disturbios.

#Video Así quedó un concesionario de motos en la carrera 27, en Bucaramanga, luego de ser atacado por vándalos tras fuertes disturbios con la Policía #VocesySonidos pic.twitter.com/19WphZyHl1 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2021

Fue necesaria la intervención de la policía con el grupo antidisturbios para retomar el orden.

#Video Momento en el que la marcha es dispersado por el Esmad en la carrera 27 de Bucaramanga. Denuncian varios hechos de vandalismo contra establecimientos comerciales #VocesySonidos pic.twitter.com/nStGamM56i — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2021

El balance que entregan las autoridades es de seis establecimientos afectados, dos policías heridos y 20 personas conducidas.

“Tratamos de contener la fuerza, pero cuando se salió de control y empezaron los ataques a la fuerza pública y a los establecimientos hubo necesidad de ingresar y contrarrestar los ataques. Tenemos dos policías heridos que están siendo atendidos en centros asistenciales y 20 conducidos por falta al Código de Policía, uno de ellos será judicializado por daño en bien ajeno”, confirmó el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Dos policías heridos, 21 personas detenidas y establecimientos comerciales destruidos dejaron fuertes desmanes en Bucaramanga #VocesySonidos pic.twitter.com/MytBrrwdcZ — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2021

En medio de los desordenes, periodistas del portal web Lo Que Pasa En Bucaramanga denunciaron ataques por parte de la policía.

“Prensa, prensa, estamos transmitiendo en vivo, no me pegue. Es la misión médica, es la misión médica no les pegue”, dice un periodista mientras le pide a la policía que no los agreda.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, anunció una actividad virtual para este sábado 1 de mayo con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Sin embargo, en Barrancabermeja donde el toque de queda inicia a las 2:00 p.m., organizaciones sociales citaron a jornada de protesta en horas de la mañana.