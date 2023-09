Denuncian a Famisanar EPS por la suspensión de servicios médicos a 100 niños autistas en Bucaramanga

La IPS Rehabilitemos le informó a los padres de cientos de niños en condición especial que no podrán seguir atendiéndolos porque Famisanar EPS no ha pagado, desde hace tres meses, una millonaria deuda por los servicios prestados.

Daniela Villamizar, una de las madres afectadas, expresó que les suspendieron el servicio a por lo menos 100 niños, la mayoría de ellos autistas.

“En este momento no les han pagado a los tutores y nos quedamos sin tratamientos terapéuticos con psicólogos, licenciados en educación infantil y básica primaria. Estamos desesperadas, hoy no podemos mandar a nuestros hijos al colegio, a ningún lado, porque ningún colegio de Bucaramanga sea público o privado, nos reciben a nuestros hijos sin un acompañamiento terapéutico idóneo integral. Están jugando con la vida e integridad de nuestros hijos”, argumentó.

Publicidad

La denunciante pidió a la EPS que ejecute un plan de contingencia para que los niños no se queden sin los servicios médicos.

“Es lógico, la IPS aguantó tres meses, pero debido a que no pagan lo que es el contrato, tuvo que dejar de prestar los servicios. Nos dijeron que solamente les hacen abonos, pero no se justifica, no se paga ni el 5% de todos los empleados que tiene esta IPS”, indicó.

Famisanar EPS no se ha pronunciado al respecto, pero los padres de familia están preocupados por el tratamiento de sus hijos.

Publicidad

“Ellos están poniendo en juego la vida e integridad nuestros niños. Mi hijo tiene dos tutores, una chica en la mañana en el colegio y un muchacho en la tarde en casa, y con esas personas el niño ha logrado recuperar y avanzar en su proceso terapéutico y comportamental. Sin eso, nos están vulnerando los derechos de nuestros hijos a la educación, a la salud y a la vida integral”, agregó.

Vea también: