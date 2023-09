Escandaloso audio revelaría presiones en la Gobernación de Santander para votar por Héctor Mantilla

La Unidad Investigativa del diario Vanguardia reveló que, al parecer, desde la Gobernación de Santander estarían haciendo campaña a favor de Héctor Mantilla.

Un audio grabado en medio de una reunión reveló detalles alarmantes sobre una presunta maquinaria política que se mueve al interior de la Gobernación de Santander, donde funcionarios de alto nivel y contratistas estarían trabajando activamente en la campaña a favor del candidato Héctor Mantilla.

Según Vanguardia, quien liderada la reunión política es Ana Victoria Agón Pérez, directora de Rentas del Departamento. En esta reunión, Agón Pérez, quien fue designada por el gobernador Mauricio Aguilar en junio de 2023, instó a los presentes a respaldar la candidatura de Mantilla y dos candidatos más (Edwin Vargas a la Asamblea y Gustavo Ardila al Concejo de Bucaramanga ).

En la reunión que la funcionaria solicitó a las personas que la escuchaban a realizar una recolección de bases de datos de posibles votantes. También les entregó directrices para realizar actividades de campaña a favor de los candidatos y actividades de proselitismo, e incluso se habló de la entrega de “detallitos”.

Blu Radio consultó al candidato Héctor Mantilla sobre la denuncia de Vanguardía y negó las acusaciones, tildándolas de noticia falsa: “Yo no soy alfil de nadie y no me hipoteco a nadie (…), yo no conozco a la persona que habla en el audio, nunca la he visto en mi vida. Lo que he visto es que podría ser otra fake news, nosotros lo que tenemos es una propuesta sería para que Santander siga avanzado con seguridad por un desarrollo económico y turístico”, manifestó a Blu Radio el candidato.

“A medida que crece la campaña que viene de menos a más, otros candidatos buscan atacarnos, somos víctimas de esos ataques constantemente, pero eso no va a detener nuestra aspiración”, añadió Mantilla.

“No conozco a la persona que mencionan, nunca la he visto, es una posible fake news. No acepto ningún tipo de apoyo coaccionando a personas”: Héctor Mantilla tras audio revelado por Vanguardia que denuncia una presunta presión desde la Gobernación de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/9nwRaqeFli — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 14, 2023

Periodistas de Blu Radio buscaron a la jefe de Rentas de la Gobernación de Santander, Ana Victoria Agón, para conocer su versión sobre la denuncia de Vanguardia y no contestó las llamadas y mensajes dejados en su número celular.

El que si se pronunció fue el candidato a la Gobernación de Santander, Juvenal Díaz, quien a través de un video en sus redes sociales solicitó a la Procuraduría para que envíe al departamento una comisión especial para que investigue la presunta participación en política del gobernador Mauricio Aguilar y otros funcionarios en la campaña política.

“Pido con urgencia un gobernador ad hoc para las elecciones en Santander por la presunta participación del actual mandatario en temas políticos”, afirmó el candidato Díaz.

El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tampoco se ha referido a este escándalo político que sacude al departamento.

