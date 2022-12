Denuncian irregularidades en empresas proponentes del PAE en Santander

En pleno proceso de adjudicación del PAE en Santander ha nacido una nueva polémica en torno a dos de los oferentes quienes al parecer tienen inhabilidades, falsedad en documento público y una sanción por prestación irregular del PAE en el departamento del Huila.



“Presentamos unas observaciones al comité evaluador porque sabemos de la seriedad de las denuncias y tenemos soportes que confirman que hay documentación falsa que están presentando 2 de los 3 proponentes en el proceso, el Consorcio PAE Santander 2017 y Consorcio Sinergia PAE Santander 2017”, señaló Adrián Ignacio González, representante Unión Temporal SABE.



También señala que los documentos presentados por los otros dos oferentes son falsos y que pretenden adjudicarse el proceso con mañas



“Uno de ellos tiene declaratoria de incumplimiento del PAE, vigencia 2017, en el departamento del Huila. Nosotros estamos presentándole la declaratoria de incumplimiento para que no le otorgue 200 puntos por no tener cuando sí tiene”, agregó González.



Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, señaló que no puede negar la participación de las empresas en el proceso de adjudicación pero si tendrá en cuenta las irregularidades en la sumatoria de puntaje.



“Las empresas que tengan sanciones en el pasado lo que tendrán es pérdida de puntaje. Pero nosotros como vamos a decirle a alguien que cumple los parámetros de la ley 80 que no participe. Nosotros nos amparamos en la ley 80 lo que debe hacerse hoy es aumentar la rigurosidad en esa ley”, señaló Tavera.



