Denuncian que dos niñas desaparecieron cuando iban para el colegio

Heidy Tatiana Andrade Caicedo y Giselle Ximena Flórez, ambas de 12 años, son las dos menores desaparecidas desde la mañana de este martes 11 de septiembre.



Según contó Yoraida Caicedo, madre de Heidy, su hija salió a las 7:30 de la mañana con su amiga Giselle rumbo al colegio El Carmen, sede C, en el municipio de Floridablanca, pero nunca llegaron a clases y tampoco regresaron a la casa.

“Salieron las dos, como siempre lo solían hacer, y pues la versión que me entregaron en el colegio cuando me llamaron, antes del mediodía,es que las niñas no llegaron”, aseguró la madre de Heidy.



Las menores completan más de 30 horas desaparecidas y hasta el momento las familias no han tenido noticias.



Las mamás de las pequeñas interpusieron el denuncio en la Fiscalía, mientras que la Policía busca establecer qué ocurrió con ellas.