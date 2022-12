Denuncian que neveras de Medicina Legal en Bucaramanga "están a reventar"

El director de Medicina Legal en Santander, Carlos Murillo, denunció la difícil situación en la sede de Bucaramanga porque es insuficiente la infraestructura para la cantidad de cuerpos que reciben a diario. Manifestó que neveras con capacidad para 12 cuerpos tienen almacenados hasta 30.

Según el funcionario, es crítica la situación debido a que las neveras ya no dan abasto y para realizar las necropsias solo cuentan con una camilla, el director regional dice que a la crisis se suma que cada día siguen llegando cuerpos de ciudadanos venezolanos.

Publicidad

Le puede interesar Denuncian que en neveras de Medicina Legal no cabe un cadáver más



“Cuando hay más de cuatro cadáveres un fin de semana a la gente le toca esperar y no porque nosotros no tengamos peritos sino porque a no hay mesas para trabajarlos. El problema de los venezolanos es que la identificación es demorada porque ellos tiene su sistema de identificación con Venezuela que no es fácil y nos toca guardarlos en las neveras”, explicó el funcionario.



Aunque hay una morgue de soporte que está a cargo de la Alcaldía de Bucaramanga, Murillo asegura que está en muy mal estado y no cuenta tampoco con capacidad para albergar cuerpos.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM