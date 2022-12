Denuncian zoofilia de habitante de calle en Bucaramanga

Un habitante de calle habría violado a una perra de raza pug en Bucaramanga, Santander. La denuncia del aberrante caso de maltrato animal la hizo una mujer que encontró al animal cuando intentaba huir de su agresor.



Diana Delgado, quien rescató a la pequeña pug en el barrio San Francisco, relató a BLU Radio las condiciones en las que la encontró.



“La perrita estaba muy asustada, cuando yo me le acerqué estaba temblando y yo la empecé a acariciar para que se calmara. En ese momento me percaté de que estaba lastimada porque no podía caminar bien”, contó.

De acuerdo con la mujer, el presunto agresor estaba persiguiendo a la mascota. Incluso le pidió que se la entregara porque “era de él”.



“Yo vi a la perrita maltratada y lo primero que hice fue gritarle ¿Qué le hizo a la perra? En ese momento mucha gente me escuchó y salió a ver que le había pasado. El indigente se fue”, manifestó.



El animal fue trasladado a la clínica veterinaria ‘Salvando Vidas’, ubicada en la carrera 22 #16-48 de Bucaramanga, allí le practicaron varios exámenes con los que confirmaron que había sido abusado.



Lo dramático del caso es que es una perra de aproximadamente 10 años que tiene problemas de cataratas por su avanzada edad. Los médicos veterinarios tendrán que operarla para reacomodar sus genitales.



Las personas que la rescataron pidieron a la ciudadanía comida y ayudas económicas para cubrir los gastos de la hospitalización, ya que no tiene dueños.



La sociedad protectora de animales en Santander denunció que hay más de 2.000 perros en toda el área metropolitana que no tienen hogar y deambulan por las calles.



Debido a que este año 22 perros resultaron apuñalados y uno fue impactado con arma de fuego, la sociedad le hizo un llamado a las autoridades departamentales.



Hace unos meses, un juez envió a la cárcel a hombre que le disparó a un perro en el municipio de Floridablanca. Esta fue la primera vez que judicializaron a una persona en Santander por maltrato animal.