Denuncias contra Medimás por mal servicio ponen en alerta a las autoridades

La Secretaría de Salud de Santander y la Personería están en alerta por las constantes denuncias de presuntas deficiencias en los servicios de salud que proporciona la EPS Medimás, a través de la IPS Esimed en el departamento.



Debido a la crisis, las autoridades realizaron operativos en las clínicas en Bucaramanga para constatar si los afiliados están recibiendo la atención que requieren.

Le puede interesar Medimás trasladará a afiliados que reciben servicios en Esimed en todo el país



“Se evidencia el cierre de la IPS, por lo cual no se están prestando los servicios de: urgencias, protección específica y detección temprana, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, internación, quirúrgicos ni transporte asistencial en ambulancia”, informó la Personería en un comunicado.



Desde el pasado 23 de octubre, Esimed informó que, debido a la crisis por la que atraviesa Medimás y por la falta de capacidad operativa para trabajar, suspendieron los servicios en las clínicas Cañaveral y Conucos.



Entre tanto, el secretario de Salud departamental le pidió “seriedad” a Medimás para que atiendan a los usuarios en otras redes prestadoras de servicios. “Que la gente no llegue a las clínicas y les vayan a decir que no hay servicios, esperamos que las personas sean atendidas en lo que ellos requieren para su atención”, dijo.



La Personería informó que enviará a la Superintendencia de Salud el informe con las graves condiciones en las que se encontró el servicio de Medimás para que tomen medidas.