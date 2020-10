Desaparecen dos niñas venezolanas que se subieron a un camión en carretera de Santander

El personero de Málaga, Santander, Julián Rubio, denunció la desaparición de dos menores venezolanas que había salido de Cúcuta caminado con otro grupo de personas con destino al interior del país

Los hechos se presentaron el pasado 15 de octubre y fueron notificados al Instituto de Bienestar Familiar teniendo en cuenta que se trata de dos menores de edad migrantes que por su condición son sujetas a protección del Gobierno Nacional.

Las dos menores se llaman Laura Paola Marín de 17 años y Ana de 16 años, quienes antes de llegar al Páramo del Almorzadero se montaron en un camión rojo que les dio un 'aventón', sin embargo, cuando sus amigos llegaron al municipio del Cerrito no estaban, luego fueron a buscarlas a Concepción y Málaga, pero no las encontraron.

"Activamos los protocolos entre todas las autoridades para buscar a estas dos menores migrantes. Ellas habían ingresado por primera vez al país a través de las trochas ubicadas en la frontera en Cúcuta. Lo único que sabemos es que ellas se montaron a un camión, cuando el conductor se ofreció a llevarlas al Cerrito. Nos preocupa esta situación porque tiene tres condiciones de vulnerabilidad; son menores de edad, migrantes y mujeres", afirmó el personero de Málaga.

Tanto la Policía Nacional, como autoridades de la región desplegaron un operativo para tratar de encontrar a las dos adolescentes migrantes que salieron por primera vez de Venezuela con rumbo a Bucaramanga o Barrancabermeja donde tienen supuestamente familiares.