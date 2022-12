Desde hace varios días PAE no entrega refrigerios escolares en Santander

“Le pedimos explicación al contratista quien debió empezar la entrega de alimentos el pasado lunes y lo que nos manifiesta es que no han logrado concertar con manipuladoras”, dijo la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona.

Publicidad

Según la funcionaria desde antes de la adjudicación se le manifestó al contratista que el programa debía tener una continuidad para que los niños y niñas no se quedaran sin el complemento alimenticio.

“Que tengan o no razón no es nuestro problema, por eso estamos registrando un descontento total y su irresponsabilidad; le exigimos al contratista dar inicio al Programa de Alimentación Escolar de manera inmediata, no les aceptaremos ninguna excusa y si no inicia ya, se aplicaran las sanciones y medidas legales a que hubiera lugar” dijo Tarazona.

Publicidad

BLU Radio Bucaramanga 960AM.